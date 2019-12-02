خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات فى وفاة الامير متعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود . Advertisements وأعرب رئيس دولة الإمارات عن صادق تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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