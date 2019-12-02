اسماء السيد - دبي: تحتفل الإمارات الإثنين بعيدها الوطني الثامن والأربعين في 2 ديسمبر بفعاليات مختلفة.
وسيقام الاحتفال الرسمي في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، في عرض قال المنظمون إنه سيكون الاحتفال "الأضخم" باليوم الوطني.
واوضح المنظمون أن العرض الذي يحمل اسم "إرث الأوّلين" سيستمر لـ50 دقيقة بمشاركة أكثر من 900 شخص من 70 دولة حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.