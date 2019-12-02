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الإمارات تحتفل باليوم الوطني الثامن والأربعين

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اسماء السيد - دبي: تحتفل الإمارات الإثنين بعيدها الوطني الثامن والأربعين في 2 ديسمبر بفعاليات مختلفة.

وسيقام الاحتفال الرسمي في ملعب مدينة زايد في أبو ظبي، في عرض قال المنظمون إنه سيكون الاحتفال "الأضخم" باليوم الوطني.

واوضح المنظمون أن العرض الذي يحمل اسم "إرث الأوّلين" سيستمر لـ50 دقيقة بمشاركة أكثر من 900 شخص من 70 دولة حول العالم.

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