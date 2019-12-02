شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يقدم العزاء لخادم الحرمين وولى عهده فى وفاة الأمير متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز ، الذى توفى ظهر اليوم.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته فى موقع تويتر ، وتعازينا وصادق مواساتنا إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة الفقيد الكبير الأمير متعب بن عبدالعزيز وإلى أبناء الفقيد وأسرة آل سعود الكرام والشعب السعودي الشقيق.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.