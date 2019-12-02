شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: المملكة تعيش تحولات جذرية وطرح أرامكو إنجاز يعزز الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار السعودى؛ إن المملكة العربية السعودية تعيش تحولا جذريا إيجابيا فى مختلف المناحى وخلقت كيانات جديدة تعلق عليها الآمال، وبالنسبة للاستثمار نحن نعمل الآن على تهيئة بيئة ومناخ الاقتصاد والأعمال حتى تكون جاذبة للاستثمار، والسعودية تعد الأولى من حيث بيئة الأعمال وطرح أرامكو إنجاز كبير يعزز الشفافية والإفصاح والتنافسية .

وأضاف القصبى خلال كلمته اليوم فى منتدى الإعلام السعودى، أن 88٪‏ من خدمات وزارة الاستثمار أصبحت إلكترونية، ونجرى العديد من التطويرات .

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وأكد أن الحراك غير العادى وفتح مجالات جديد مثل التعدين والترفيه ومشروعات ضخمة ميل نيوم والبحر الأحمر مما جعل السعودية محطة جذب للمستثمرين العرب والأجانب، و لكننا للأسف لم ننجح فى السابق فى تسويق قصتنا خارج المملكة

انطلق صباح اليوم منتدى الإعلام السعودى بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والإعلامية بالوطن العربى والدول الأجنبية وضم العديد من الورش والجلسات التى ركزت على صناعة الاعلام والتحديات التى يواجهها وسبل مواجهتها ووسائل التواصل الاجتماعى .