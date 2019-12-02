شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى: إعلامنا يشهد زخما كبيرا ولديه مستقبل مزدهر والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف الشبانة خلال كلمته أمام منتدى الإعلام السعودى، أن نجاح الإعلام لأى دولة يعتمد على نجاح الإعلام المحلى، خاصة أن المملكة كبيرة جدا فى مساحتها واقتصادها وهذا يستحق تفعيل التليفزيون فى كل منطقة بالسعودية وأيضا لابد من تنظيم سوق الإعلان وتطوير وسائل الوصول للمعلن وهناك تحديات وصعوبات تواجه ذلك لكن من الممكن معالجتها .

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وأكد الشبانة، أن من المهم أيضا تطوير صناعة الإعلام ولابد أم يكون هناك مؤسسات إعلامية قوية تنتج كوادر قوية ووزارة الإعلام لديها مشروع لاكتشاف المواهب الإعلامية وتدريبها بالشراكة مع الجامعات الدولية ومراكز التدريب، مضيفا: أن هناك خطط لدى الوزارة لتطوير الهيئات والقطاعات التابعة لها مثل هيئة الإذاعة والتليفزيون وأيضا سندعم ونطور الدراما السعودية .

وانطلق منتدى الإعلام السعودى فى نسخته الأولى بمشاركة ٢٣ دولة و١٠٠٠ إعلامى من مختلف الدول، تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك و يترأس المنتدى محمد فهد الحارثى .