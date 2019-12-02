شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أول دورة للتشاور السياسى بين السودان وفنلندا غدًا فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، عقد الدورة الأولى للجنة التشاور السياسي بين السودان وفنلندا، على مستوى المدراء العامين، وذلك بالعاصمة الخرطوم، غدًا الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الاجتماعات ستبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
ونوهت الخارجية السودانية بأن هذه هي أول لجنة تشاور سياسي مع فنلندا، ويأتي انعقادها حرصًا من البلدين على تقوية وتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة القادمة، في ظل التطورات الإيجابية التي اكتنفت الساحة السياسية السودانية.
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