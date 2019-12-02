شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفارة السودانية الجديد يصل القاهرة لتولى مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر
وقال الشيخ في تصريح له أنه وفى عهد الحرية والسلام والعدالة وبلادنا تمر بهذه الظروف الإستثنائية من ترتيب للبيت من الداخل وإستنهاض الهمم للبناء للحاق بركب الأمم المتقدمة، تواجهنا تحديات جسام على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها من التحديات التي سنعمل في سفارة السودان في القاهرة بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو لها أمتنا وشعبنا الأبي مفجر ثورة ديسمبر أبريل المجيدة التى نستظل هذه الأيام بذكراها الأولى.
وقال إننا نسأل الله أن نكون قدر التحدي وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل خدمة بلادنا وشعبها الكريم وبخاصة الجالية السودانية الموجودة فى مصر وأن نعمل جميعا لتطوير العلاقات الازلية بين السودان ومصر .
الجدير بالذكر أن الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ عمل بسفارات السودان في كل من الرياض، أبوجا، القاهرة ثم القنصلية العامة للسودان بإسطنبول، ثم عاد مرة أخرى للعمل بسفارة السودان بالقاهرة قائما بأعمال السفارة.
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