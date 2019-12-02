شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برج خليفة يتزين بألوان علم الإمارات فى اليوم الوطنى الـ 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة اليوم، بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا بمناسبة يومها الوطنى الإماراتي الـ 48.

وقال حساب برج خليفة :"بالعزم والهمم، وصلنا أعلى القمم .. اليوم نحتفل بفخر واعتزاز بمسيرة دولتنا وشعبنا، متجهين نحو أحلام تعانق السماء! كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي".

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وتحتفل الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، بعيد استقلالها حيث تحل الذكرى السنوية الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، والذى تحتفل به الدولة كل عام فى هذا التوقيت، واليوم الوطنى للإمارات لم يكن متعلقًا باستقلالها عن الاحتلال البريطانى فقط فى ذلك التوقيت، بل يرتبط أيضًا بإعلان الاتحاد بين الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، الذى أصبح أول رئيس للإمارات.