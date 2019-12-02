"ي ب ك" الإرهابي يحرق مخيما للنازحين بدير الزور

دير الزور/ محمد ميستو/ الخليج 365

أقدم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الإثنين، على إحراق مخيم للنازحين في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وبحسب مصادر محلية، أشعلت عناصر التنظيم الإرهابي، النار في مخيم للنازحين يأوي نحو 200 عائلة، في قرية جزرة البوحميد، بريف المحافظة.

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وهدد "ي ب ك/ بي كا كا" بإحراق مخيم مجاور يحتوي على 300 خيمة، انتقاما لمقتل أحد عناصره في المنطقة.

وكان المخيم يأوي الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وبعد اندلاع الحريق فيه نزح سكانه إلى القرى المجاورة.

وأقدم التنظيم الإرهابي، في العديد من المناسبات، على إحراق مخيمات النازحين الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها، وأراضي المدنيين الزراعية، في تلك المناطق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.