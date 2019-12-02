مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز التعاون السياسي والدفاعي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي تعزيز التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والصحة والتعليم.

واستقبل آل ثاني، الإثنين بالديوان الأميري، وفدا من أعضاء الكونغرس ضم النائب الديمقراطي شون باتريك مالوني من ولاية نيويورك، والنائب الديمقراطي ريك لارسن من ولاية واشنطن، والنائبة الديمقراطية نانيت باراغان من ولاية كاليفورنيا، بمناسبة زيارتهم للبلاد. بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى، خلال المقابلة، "استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والصحة والتعليم".

Advertisements

فيما ثمن أعضاء الوفد، في هذا الصدد، التعاون الوثيق القائم بين البلدين، واستضافة دولة قطر لقاعدة العديد الجوية.

كما جرى "تبادل وجهات النظر حول المستجدات والأحداث إقليميا ودوليا"، بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح مزيد من التفاصيل عن زيارة الوفد.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.