“الانضباط” تغرم “النصر” و”الاتحاد” وتوقف لاعب “الفتح”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات جاءت على النحو التالي:
إيقاف ماتياس أجوير جاراي لاعب فريق الفتح مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال؛ بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام أبها.
تغريم فريق النصر مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسين ريالاً؛ بسبب تأخر فريق نادي النصر في الخروج من غرفة تغيير الملابس، مما أدى إلى تأخر بدء المباراة أمام “الوحدة” لمدة دقيقتين.
تغريم الثنائي عوض خميس ومايكون بيريرا 20 ألفاً لكل منهما؛ بسبب تغيبهما عن منطقة الفلاش إنترفيو بعد مباراة الوحدة.
تغريم فريق الاتحاد مبلغ عشرة آلاف ريال؛ بسبب تأخر إداري فريق نادي الاتحاد في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 10 دقائق.
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