وفاة طالب داخل مدرسته في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفي طالب في المرحلة المتوسطة داخل مدرسته في جدة اليوم. وأصدرت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة بيانا نعت فيه الطالب المتوفى بعد إصابته بتوقف مفاجئ بالدورة الدموية.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، إن الطالب يدرس في الصف الأول المتوسط، وأصيب بتوقف مفاجئ بالدورة الدموية في ساحة المدرسة، مشيرا لمحاولة إسعافه عبر الهلال الأحمر، إلا أنه فارق الحياة.
وأوضح أن مدير التعليم في جدة وجه بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفة أسباب الوفاة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
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