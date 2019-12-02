ضبط ثلاثة سودانيين سرقوا مواطنًا بالقوة بعنيزة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الإثنين، ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية، بعد توافر الدلائل على تورطهم في سرقة خمسين ألف ريال من أحد المواطنين؛ إثر خروجه من أحد المصارف البنكية بمحافظة عنيزة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية- في العقدين الثالث والرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطهم بتتبع أحد المواطنين؛ إثر خروجه من أحد المصارف البنكية بمحافظة عنيزة، وكسر زجاج مركبته والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال.

وأشار متحدث شرطة القصيم، إلى أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.