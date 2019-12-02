اصابة ثلاثة ضباط من الشرطة العسكرية الروسية في انفجار على حدود سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية أصيبوا في انفجار قنبلة محلية الصنع يوم الاثنين أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن القنبلة انفجرت بالقرب من بلدة كوباني في محافظة حلب بشمال سوريا مضيفة أنها لا تعتقد بأن حياة الجنود المصابين في خطر.

وتسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وشرعت موسكو، وهي حليف قوي لحكومة دمشق، في حملة عسكرية جوية في سوريا عام 2015 لمساعدتها على استعادة أجزاء من البلاد من المعارضة ولكنها حاولت الحد من استخدام قواتها على الأرض.