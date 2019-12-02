شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: لا يوجد زيادة فى الضرائب والأولوية لتخفيض الإنفاق الحكومى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملك الأردني، عبد الله الثاني، أن الهدف هو التخفيف عن المواطنين، وأنه لن يكون هنالك زيادة على الضرائب.

وأكد الملك، خلال لقاء وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، الذي تخلله مأدبة غداء، حضرها الأمير الحسين بن عبد الله، الثاني، ولي العهد "أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر بئر السبع، وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل الأردنيين، وحبيت أسلم عليكم وأشكركم على مواقفكم الوطنية، فكل التقدير مني شخصيا لكم جميعا، وتحياتي للجميع".