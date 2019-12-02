شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 بينهم 8 أطفال فى قصف تركى على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 9 مدنيين، بينهم 8 أطفال دون الـ15 من العمر، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، وفقا لقناة العربية، إن "القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها" في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها عام 2018.

والشهر الماضي، هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأن بلاده تواصل حملتها العسكرية شمال سوريا ضد القوات الكردية في حال لم تكمل الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ كل ما هو وارد في الاتفاقيات بشأن هذه المنطقة.

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وكانت تركيا شنت هجوماً عسكرياً داخل الأراضي السورية، مستهدفة قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها إرهابية، رغم تحالف العناصر الكردية مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش.

وإثر لقاءات منفصلة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من جهة ونظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترمب، تم التوصل إلى اتفاقين مع موسكو وواشنطن لسحب القوات الكردية من شمال شرقي سوريا.