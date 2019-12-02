شكرا لقرائتكم خبر عن الأسيران الفلسطينيان زهران والهندى يواجهان ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه الأسيران الفلسطينيان أحمد زهران "42 عاما"، ومصعب الهندى "29 عاما"، فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى، ظروفا صحية صعبة، تزداد حدتها مع مرور الوقت، ودخول إضرابهما عن الطعام الشهر الثالث على التوالى.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أن إدارة المعتقلات تواصل إجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق الأسيرين، وتحرمهما من أبسط حقوقهما الإنسانية، وترفض الاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإدارى.

يذكر أن، الأسير زهران من بلدة دير أبو مشعل، مضرب عن الطعام منذ 71 يوما، وكان أسيرا سابقا قضى ما مجموعه فى معتقلات الاحتلال 15 عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، ويعتبر هذا الإضراب الثانى الذى يخوضه خلال العام الجارى.

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والأسير الهندى، من بلدة تل معتقل منذ الرابع من سبتمبر 2019، ومضرب عن الطعام منذ 69 يومًا، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإدارى الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إدارى، وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضى واستمر فيه مدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضى بالإفراج عنه، فى 9 سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً العام الجارى.

يشار، إلى أن عشرات الأسرى خاضوا، منذ بداية العام الجارى، إضرابات عن الطعام جلها ضد الاعتقال الإدارى.