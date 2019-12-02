شكرا لقرائتكم خبر عن الكريسماس على الأبواب.. "رام الله" الفلسطينية تحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة، تفصلنا عن احتفالات الكريسماس، الاحتفالات الأقرب لقلوب الكثيرين، والتى تتميز بأجوائها وزينتها المميزة وخاصة شجرة الكريسماس، وتحتفل الكنيسة الغربية بالكريسماس يوم 25 ديسمبر، فيما تحتفل به الكنيسة الشرقية يوم 7 يناير.

وفى هذا السياق، عاشت مدينة رام الله الفلسطينية، أجواء الكريسماس باكرا، إذ احتفلت بإضاءة شجرة عيد الميلاد، فى احتفال شارك فيه الآلاف من الفلسطينيين، وتخللته عروض موسيقية مختلفة.

ونشر النشطاء عبر موقع تويتر، عدد من الصور والفيديوهات التى ترصد الحدث، إذ أنارت الألعاب النارية سماء المدينة الفلسطينية، فى واقع مختلف عن العنف القائم المتعارف عليه فى المدن الفلسطينية.

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وتخلل الحدث عروض فنية وموسيقية، وتحولت السماء فى رام الله للوحة فنية، وتم إضاءة الشجرة وتزيينها، فى ميدان رشاد الحدادين.



اضاءة شجرة الكريسماس فى رام الله



إضاءة شجرة الكريسماس