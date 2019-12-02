شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمير متعب بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين، وفاة الأمير متعب عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الأمير متعب عبد العزيز ، غدا الثلاثاء، من المسجد الحرام بعد صلاة العشاء في مكة المكرمة.

والأمير متعب بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، ولد فى 1 يناير 1928، أُبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في عام 1955.

في مطلع عام 1373 هـ عينه الملك عبد العزيز أميرًا لمنطقة مكة المكرمة ، والتي ظل عليها إلى 5 جمادى الأولى 1375 هـ ، 20 ديسمبر 1955 ، عندما صدر أمر من الملك سعود قام فيه بتعيين ابنه الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود مكانه على الإمارة.

وفي 20 جمادى الأولى 1375 هـ، الموافق 4 يناير 1956 عينه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للأشغال العامة، وبقي فيها حتى 3 ربيع الثاني 1399 هـ الموافق 2 مارس 1979 عندما عينه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية، واستمر في منصبه حتى 29 رجب 1403 هـ الموافق 13 مايو 1983 عندما عين وزيرًا للمياه والكهرباء.

وفي عام 1424 هـ الموافق لعام 2003 عاد وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية والتي ظل بها حتى 14 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 2 نوفمبر 2009 عندما استقال من منصبه.





مناصبه السابقة

-أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375ه

ـ وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375ه - 1399ه

- وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ - 1403ه

- وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ - 1404هـ

- وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ - 1424هـ

- وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ - 1430هـ

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إخوانه الأشقاء

-الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السابق

-الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة

-الأميرة قماشة بنت عبد العزيز آل سعود.

أبنائه

-الأميرة نوف بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود (رحمها الله) زوجة الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز.

-الأميرة صيتة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية الحالي.

-الأميرة مها بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأميرة العنود بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأميرة شهيدة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأميرة سارة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأميرة الجوهرة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأميرة مضاوي بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود.

-الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز آل سعود.