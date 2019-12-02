شكرا لقرائتكم خبر عن "مريم".. أسرة إماراتية ترزق بأول أطفالها فى الساعات الأولى للذكرى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، بإحدى المناسبات الوطنية العزيزة على الشعب الإماراتى، حيث تحل اليوم الموافق 2 ديسمبر، الذكرى الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، والتى تحتفل بها الدولة كل عام فى هذا التوقيت، واليوم الوطنى للإمارات يرتبط بعيد الاستقلالها عن الاحتلال البريطاني، وأيضًا إعلان الاتحاد بين الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، الذى أصبح أول رئيس للإمارات.

بالتزامن مع المناسبة الوطنية التي تعم فيها الأفراح والبهجة على جموع الشعب الإماراتى وضيوف الدولة، في إطار الاحتفالات التي تنتشر بجميع أرجاء البلاد، كان لإحدى الأسر سببها الخاص للتمتع بفرحة إضافية في مع بداية هذا اليوم، حيث رزقت العائلة بأول مولود لها خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، لتصبح من أوائل مواليد اليوم الوطنى الإماراتى في ذكراه الـ48.



الطفلة مريم فى المستشفى بمدينة العين الإماراتية

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وُلدت الطفلة مريم فى مستشفى "إن إم سى" التخصصى، فى العين، بعد منتصف الليل بقليل، تحديدًا فى الساعة 12:15 صباحًا، اليوم الثانى من ديسمبر، تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطنى الـ48، وولدت الطفلة مصابة بضيق تنفسى معتدل وإنتان مشتبه به، وتحولت المولودة مريم على الفور إلى العناية المركزة لحديثى الولادة للحصول على مستوى متقدم من الرعاية بالنظر إلى الحالة الطبية لها، وسيتم متابعتها من 5 إلى 6 أيام، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة البيان الإماراتية.

وبهذه المناسبة السعيدة، غمرت الفرحة والسعادة محمد أحمد محمد والد الطفلة مريم، وهو مهندس زراعى فى هيئة سلامة الزراعة والغذاء فى أبوظبى، وكان مصدر سعادته قدوم طفلته الأولى مريم بعد زواج دام 6 سنوات، فى اليوم الوطنى الـ48 للإمارات، وهى الذكرى العزيزة على كل من وطأت الأراضى الإماراتية.