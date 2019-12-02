فيديو.. متظاهرون لبنانيون يقتحمون قصر العدل بلبنان للتحقيق فى قضايا فساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عدد من المتظاهرون قصر العدل فى العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالتحقيق فى قضايا فساد، تضم النفط والكهرباء والتهرب الضريبى ولصقوا لافتات على الجدران حملت مطالبهم.
وذكرت جريدة "النهار" اللبنانية أن المحتجون قرروا الأقدام على تلك الخطوة لتوصيل صوتهم إلى القضاة النزهاء و ابعاد التدخل السياسى عن القضاء واستقلاله.
وأفاد التقرير، أن عناصر قوى الأمن الداخلي التى تعمل على حماية القصر، فتحت تحقيقاً بالحادثة وطلبت من المتظاهرين نزع اللافتات.
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