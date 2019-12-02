شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستأنف العمل فى شق شارع استيطانى شمال غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، العمل فى شق شارع استيطانى على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى قرية أم صفا شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروى أم صفا مروان صباح، بأن مجموعة من جرافات وآليات الاحتلال وبرفقة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، شرعوا باستكمال شق شارع استيطاني، تمهيدا لتعبيده لاحقا.

وذكر صباح، أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على باقى اراضى أم صفا.

يذكر أن، قرية أم صفا قد تعرضت خلال موسم الزيتون لأكثر من 25 اعتداء من المستوطنين فى المنطقة المذكورة.

ويعتبر مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن ما يحدث فى الضفة من بناء استيطانى وطرق التفافية، "دولة استيطان" داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، كرستها الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة لتقضى على حلم الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.

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وفى العام 2014، أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضى الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة فى الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك.

ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوى تحت خطة تسمى " خطة درج " وتشمل 44 مخططا ، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقى قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع فى المخططات التى أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التى لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالى 25 ألف دونم.

ووفقا لتقرير صدر عن تقرير منظمة "السلام الآن" فى نهاية أكتوبر الماضى أن الحكومة الإسرائيلية، صعدت الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أى ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية فى السنوات الثلاث التى سبقتها والتى كانت 3635 وحدة سكنية.

ويقيم المستوطنون، فى 127 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية عشوائية غير مرخصة فى الضفة الغربية و15 مستوطنة مقامة على أراضى مدينة القدس الشرقية المحتلة.