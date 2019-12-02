ما هي أهم فوائد الزنجبيل للبشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب فائدة للبشرة فهو مصدر غني جداً بالمضادات التي تخلص من البكتيريا والفطريات، كما أنّه مضاد فعال للفيروسات والالتهابات، خصوصاً وأنّه يحتوي على الفيتامينات A و B و C وE.



- تحسين الدورة الدموية

يحسن الزنجبيل الدورة تدفق دورة الدم الطبيعية في الجسم، بسبب احتوائه على المغنيسيوم والكروم اللذان يقومان بالحفاظ على دورة الدم ومنع القشعريرة وإفرازات العرق المفرط.

- يعالج حب الشباب

الزنجبيل مطهر قوي لذلك هو فعال جدا للقضاء على حب الشباب لأنه يحارب البكتيريا التي تسبب ظهور حبوب الشباب ويعمل على تنظيف البشرة وتنقيتها.

- تفتيح البشرة

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للزنجبيل فائدة كبيرة في تفتيح وتنقية البشرة، لذلك فإن استخدامه بخلصك من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.

- يحارب التجاعيد

للحد من ظهور التجاعيد، امزجي ملعقتين من العسل الأبيض واثنين من مسحوق الزنجبيل وملعقة من عصير الليمون وضعيه بالثلاجة نصف ساعة واستخدميه لنصف ساعة على وجهك.

- الزنجبيل لتقشير البشرة

اخلطي ملعقة من السكر وملعقتين من الزنجبيل ومقدار من زيت الزيتون، طبقي الخليط على بشرتكِ وإبدأي بتدليك البشرة برفق بحركات دائرية رقيقة، مع الحرص على الإبتعاد عن العينين، من ثم نظفي وجهكِ بالماء.

- ماسك لتنظيف البشرة

اخلطي الزنجبيل المبشور مع ملعقة عسل وملعقة خميرة بيرة ونصف ليمونة وبياض بيضة وضعي الخليط لمدّة ربع ساعة، ثمّ اغسلي وجهك جيّداً.