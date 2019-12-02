العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.

وقد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان, ومندوب عن المراسم الملكية.