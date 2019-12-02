دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة حماية هاتف Galaxy S11 تكشف عن تصميم نحيف للإطارات ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت اليوم أحدث التسريبات المصورة التي تقدم تفاصيل جديدة حول تصميم هاتف Galaxy S11، حيث كشفت شاشة الحماية الخاصة بالهاتف عن تصميم نحيف جداً للإطارات الجانبية والعلوية، مع تصميم نحيف أيضاً في الإطار السفلي.

إستعرضت التسريبات حتى الآن التصميم المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S11 المرتقبة من سامسونج، مع الترقية المتوقعة في كاميرة هواتف Galaxy S11 الذي ينطلق العام المقبل بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومن جديد تنطلق تسريبات مصورة لتقدم مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج المقرر إطلاقها العام المقبل.

ولقد كشفت الصور الحية لشاشة الحماية الخاصة بهواتف Galaxy S11 عن إطارات نحيفة جداً للشاشة، مع تصميم ثقب الشاشة الذي يحاكي القطع الذي جاء به هاتف Galaxy Note10 هذا العام.

من جانب أخر يظهر الإطار السفلي لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Galaxy S11 بتصميم أنحف مما قدمت سامسونج في سلسلة هواتف Note10.

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ومن المقرر أن يتميز هاتف Galaxy S11 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، والتي تأتي بجودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S11e بحجم شاشة 6.4 إنش وبجودة عرض FHD بلس، بينما يأتي هاتف Galaxy S11 Plus بحجم شاشة 6.9 إنش، بجودة عرض QHD بلس.

ومن المتوقع أن يدعم الثلاثة إصدارات تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، بينما يأتي زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من تصميم الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة حماية هاتف Galaxy S11 تكشف عن تصميم نحيف للإطارات ظهر على التقنية بلا حدود.