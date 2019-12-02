لبناني ينتحر والسبب المعلن "100 دولار"!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters احتجاجات لبنانلبناني ينتحر والسبب المعلن "100 دولار"!

تناقلت وسائل إعلام لبنانية محلية أنباء عن انتحار مواطن لبناني في منطقة البقاع بسبب تراكم الديون عليه.

وبحسب موقع الجديد اللبناني قال والد المتوفى أنه عثر على ابنه مشنوقا خلف منزله، أمس الأحد، في منطقة البقاع.

وأضاف الموقع أن المواطن اللبناني أقدم على الانتحار بسبب تراكم الديون عليه في المحال التجارية المجاورة لمنزله "لا تتجاوز 200 ألف ليرة"، أي ما يقارب 100 دولار تقريبا، مشيرا إلى أن ابنه المنتحر كان من دون عمل منذ شهرين.

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ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات في معظم محافظاته تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار. © الجديد

2000 ل.ل=1$ تقريبا

المصدر: تلفزيون الجديد