شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الاحتفالات تعم الإمارات بمناسبة اليوم الوطنى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العاصمة الإماراتية العديد من الاحتفالات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، التي تتوزع في أرجاء إمارة أبوظبي والتي يمكن للجمهور الاستمتاع بها في عطلة اليوم الوطني.

ففى مدينة زايد الرياضية، يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «إرث الأولين»، ويعد الأضخم من نوعه، وسيتم تخصيص موقعين لصف السيارات في أمام جامع الشيخ زايد الكبير ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستتحرك حافلات نقل الجمهور بداية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة مساء، بمعدل حافلة كل 15 دقيقة، بينما يبلغ سعر التذكرة 60 درهماً، ويمكن شراؤها من الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية، أو عبر الاتصال بالرقم 80086823، أو من «فيرجن ميجا ستور»، كما يمكن لأصحاب الهمم الحصول على تذاكر مجانية عند التقدم بطلب وتقديم الهوية الشخصية.

كما تشهد القرية العالمية، احتفالات عدة لمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة