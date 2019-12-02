شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعدادات الأولى لفعاليات حفل اليوم الوطنى الإماراتى الـ48 × 3 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الإماراتيون على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات اليوم الوطنى الـ 48، بينما عزفت فرق الموسيقى العسكرية المشاركة بالعروض التراثية فى محيط مقر الحفل الرسمى.

وذكرت موقع الإمارات 24، انه تم توزيع الأعلام والأوشحة الإماراتية على الحضور المتواجدين فى مدينة زايد الرياضية.

ويقام الاحتفال الرسمى باليوم الوطنى الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "إرث الأولين"، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبى، ويعد الأضخم من نوعه.

تحتفل الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، بعيد استقلالها حيث تحل الذكرى السنوية الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، والذى تحتفل به الدولة كل عام فى هذا التوقيت، واليوم الوطنى للإمارات لم يكن متعلقًا باستقلالها عن الاحتلال البريطانى فقط فى ذلك التوقيت، بل يرتبط أيضًا بإعلان الاتحاد بين الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، الذى أصبح أول رئيس للإمارات.