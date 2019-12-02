شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد ولافرينتييف يؤكدان ضرورة استعادة حكومة سوريا كل مدن شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس السورى، بشار الأسد، والمبعوث الخاص للرئيس الروسى المعنى بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ضرورة استعادة السلطات فى دمشق كل أراضى شمال شرق البلاد.

وذكرت الرئاسة السورية، فى بيان، أن الأسد استقبل، اليوم الاثنين، لافرينتييف وسيرغى فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسى، حيث تناول اللقاء "الأوضاع فى سوريا وخاصة فى إدلب والاعتداءات المتكررة التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتمركزة فيها ضد المناطق السكنية المجاورة".

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وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا "على الموقف السورى الروسى المشترك فى مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالى المنطقة كدروع بشرية بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين".

كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع فى شمال شرق سوريا، حيث تنشط حاليا القوات التركية التى أطلقت، يوم 9 أكتوبر الماضى، عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد، وأكد الأسد ولافرينتييف فى هذا السياق أن "استعادة الدولة السورية للسيطرة على كامل الأراضى والمدن وعودة مؤسسات الدولة هو العامل الأساس فى إعادة الاستقرار والأمان لأهالى تلك المنطقة وعودتهم إلى الحياة الطبيعية".

وبحث الجانبان كذلك "آخر تطورات العملية السياسية والتحضير للجولة المقبلة من محادثات أستانا"، حيث تم التوصل إلى "اتفاق حول أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين فى مواجهة محاولات بعض الدول التدخل فى العملية السياسية وحرفها عن الهدف الأساسى منها وهو تحقيق مصالح الشعب السورى فى الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها".