شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بوهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت الوزارة فى بيان، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى أمس عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بوهران.

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وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه تم توقيف 24 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وسط البلاد وتبسة شمال شرقى البلاد.