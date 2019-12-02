شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بوهران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت الوزارة فى بيان، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى أمس عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بوهران.
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه تم توقيف 24 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وسط البلاد وتبسة شمال شرقى البلاد.
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