شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات لدى هولندا: قطر لم تفِ بالتزاماتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضافت العتيبة - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية - أن هذه الإجراءات جاءت ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات الرياض التي وقعت عليها ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف.
وافتتحت في محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 ؛ للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضد قطر.
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