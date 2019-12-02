شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: العسكريون لهم الحق فى انتخاب رئيسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الرئاسى الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة. ووفقا لقناة العربية، قالت الوزارة أن هذا يأتى في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية.

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