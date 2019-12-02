شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: العسكريون سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالزى المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أن العسكريين سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر الجارى، فى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها وبالزى المدنى.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، بأنه فى إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، وفى ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، يؤدى العسكريون باللباس المدنى حقهم وواجبهم فى التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين فى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن.

وأضاف البيان، أنه يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم أداء واجبهم الانتخابى بالوكالة، بحسب قانون الانتخابات.

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وأشار البيان، إلى أنه بالنسبة للأفراد العسكريين المتواجدين على مستوى الوحدات الميدانية فيمارسون حقهم الانتخابى فى مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك فى الولايات المعنية بهذا الإجراء.

وأكدت القيادة العليا للجيش الجزائرى، أن العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذى يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة التى تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر.

وشددت وزارة الدفاع، على اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب لجزائرى من أداء هذا الواجب الوطنى فى جو من الطمأنينة والسكينة.