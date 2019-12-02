شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تكشف تفاصيل بطولة فتاتين بالسعودية لإسعاف مصاب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كاميرا مراقبة بإحدى المحلات التجارية فى مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، موقف شجاعا فتاتين حيث هرولا إلى الجهة المقابلة من الشارع لمحاولة إسعاف مصاب فى حادث مرورى.

واظهرت الكاميرا الفتاتان خلال قيامهم بالجرى إلى الجهة المقابلة فمن الشارع، بينما كانت تتواجد السيارة.

وذكر موقع "سبق" السعودى ، أن الفتاتان وصلا إلى موقع الحادث وقاما بالإسعافات الأولية، ليتم بعدها نقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد.

الفيديو حقق انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا، حيث قدم المغردون الشكر إلى الفتاتان، وعلى ما قاموا به من إسعافات أولية، بينما أشار التقرير أنهم طالبتان فى جامعة حائل بإحدى الكليات الصحية.