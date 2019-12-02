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شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى..وقرقاش يشيد بموقف محمد بن زايد مع الطفلة عائشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عادل الجبير، وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، الإمارات اليوم الاثنين بالعيد الوطنى للإمارات، والذى يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام، قائلا :"فرحة الإمارات فرحتنا".
وقال الجبير عبر تويتر :"فرحة الإمارات فرحتنا.. اسأل الله دوام الأفراح في أمن واستقرار لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتهاني الصادقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتى، عيد الاتحاد".
عادل الجبير
فيما غردت الفنانة ميريام فارس مهنئة الإمارات بيومها الوطنى، وقالت:" إن شاء لله بتبقي دائماً مصدر سعادة وإلهام ... ينعاد على دولة الإمارات بعيدها الوطني ٤٨".
ميريام فارس
وفى سياق مختلف، علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على موقف الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى للقاء الطفلة عائشة المرزوعى، قائلا:" هل هناك قصة حول إنسانية القائد أروع من قصة الطفلة عائشة محمد المزروعي والشيخ محمد بن زايد، حفظه الله؟ في عيدنا الوطني يحق لنا أن نقول؛ ما أجمل الإمارات وقيادتها وشعبها وسيرتها ومسيرتها".
أنور قرقاش
وذكر موقع "الإمارات اليوم"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، زار الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لها لقطات وهى تحاول السلام عليه أثناء الاستقبال الرسمى للأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.
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