"النهضة التونسية" تستهدف الحقائب الاقتصادية والاجتماعية بالحكومة المقبلة

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني إن حركته ستحرص على أن تكون موجودة على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة القادمة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الهاروني، الإثنين، بالعاصمة تونس للإعلان عن مخرجات الدورة 34 لمجلس الشورى.



وذكر أن مجلس شورى حركة النهضة جدد دعمه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي؛ داعيا كل الأطراف السياسية في تونس إلى "إنجاح تشكيل الحكومة في أقرب وقت".



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وتواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بنسب الفقر والبطالة والتضخم، وتذبذب سعر صرف العملة المحلية (الدينار) مقابل النقد الأجنبي، وتباطؤ أرقام النمو الاقتصادي.



وزاد الهاروني: "سنحرص على أن نكون حاضرين على رأس الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.. بالنسبة للوزارات السيادية، ما زلنا نتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، ونتعامل معها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد".



لكنه أكد أن "تشكيل الحكومة يتطلب تنازلات للالتقاء على أرضية واسعة.. تشكيل حكومة ائتلافية مسألة صعبة، ونحن في نصف المدة التي وفرها الدستور لتشكيل الحكومة".



وبشأن الأسماء المقترحة لتولي الوزارات المستهدفة، قال: "حركة النهضة ستشكل لجنة من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي للحركة، لدراسة الأسماء التي سيتم تقديمها لتشكيل الحكومة القادمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.