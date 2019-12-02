قطر تحيي ذكرى فوزها باستضافة المونديال بتدشين "مبنى 2022"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

دشنت قطر، الإثنين، أول مبنى بالعالم تمت هندسته على شكل رقم 2022؛ إحياءً لذكرى فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022.

قام بتدشين المبنى رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

ويأتي تدشين هذا المبنى إحياءً لذكرى اليوم الذي أعلن فيه فوز قطر باستضافة مونديال "قطر 2022"، وهو 2 ديسمبر/كانون الأول 2010.

ويقع المبنى في منطقة "أسباير"، بمحاذاة استاد خليفة الدولي، أول الملاعب التي باتت جاهزة لاستضافة منافسات المونديال.

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واستغرق بناء المبنى عاما ونصف العام، ويحتوي على مكاتب إدارية ومطاعم ومقاهٍ ونفق يصل إلى استاد خليفة أحد استادات المونديالية.

وتبلغ مساحة "المبنى 2022" قرابة 60 ألف متر مربع حيث يُعد أيقونة المباني المعبرة عن استضافة المونديال.

ومن حيث التصميم هو المبنى الأول من نوعه في العالم على شكل رقم 2022.

وفي ديسمبر 2010، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطر استضافة مونديال 2022 على حساب الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان؛ لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.