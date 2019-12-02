وفاة أخ غير شقيق للعاهل السعودي

الرياض / الخليج 365

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.



ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر.



ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.



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وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.