روسيا تواصل انتشارها في مناطق تنظيم "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة /محمد مستو/ الخليج 365
تواصل القوات الروسية انتشارها في المناطق التي يحتلها تنظيم " ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، حيث تمركزت في ثلاث نقاط بالمنطقة.
ووفقا لمصادر محلية، أوضح مراسل الخليج 365 الإثنين، أن نحو 20 عنصرا من قوات الشرطة العسكرية الروسية تمركزوا في نقطة عسكرية ببلدة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن قوات روسية تمركزت أيضا في بلدة عين عيسى التابعة لمدينة عين العرب (كوباني)، مشيرا إلى تمركز قوات من جيش النظام السوري في نفس المنطقة.
وأشار أن قوات من الشرطة العسكرية الروسية تمركزت في الأيام القليلة الماضية بنقطة في شمالي غربي مدينة عين العرب.
وبينما حولت الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في شمال سوريا إلى الجزء الشرقي من البلاد في المناطق الغنية بالنفط، نشرت روسيا قوات لها في 3 نقاط انسحبت منها الولايات المتحدة وهي صرين وعين عيسى وسعيدية في مدينة منبج.
كما استقر جنود روس في قاعدة سد تشرين على نهر الفرات والتي أخلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ووسعت من وجودها في مطار القامشلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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