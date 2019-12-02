بن علوي يبحث مع ظريف تطورات المنطقة

طهران / الخليج 365

- الزيارة هي الثالثة لوزير الشؤون الخارجية العماني بن علوي لطهران خلال الأشهر التسعة الأخيرة

- من المتوقع أن يبحث الطرفان مبادرة هرمز للسلام، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية

أجرى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، حول قضايا إقليمية، ومن المتوقع أن تشمل مبادرة "هرمز" للسلام.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الإثنين، إن ظريف استقبل بن علوي في طهران، وبحث معه أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، دون تحديدها.

وأضافت: "من المتوقع أن يبحث الطرفان آخر التطورات الاقليمية ومبادرة هرمز للسلام الإيرانية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت أن هذه الزيارة هي الثالثة لوزير الشؤون الخارجية العماني بن علوي لطهران خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

ولم يصدر عن مسقط، التي تتمتع بعلاقات طيبة من إيران، تفاصيل بشأن الزيارة وجدولها حتى الساعة 12:44 ت.غ.

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ومؤخرا أعلنت الخارجية الإيرانية، إرسال النص الكامل لمقترح مبادرة السلام بمضيق هرمز، التي أطلقها الرئيس حسن روحاني إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.

وطرحت طهران مبادرة "هرمز للسلام" من قبل روحاني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري.

وآنذاك أوضح روحاني أن هدف المبادرة "الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة".

وتشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وحذرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل المنطقة غير آمنة"، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.

ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.