مفوضية حقوقية تؤكد وجود مسعفين وطلبة بمراكز التوقيف ببغداد

بغداد/ أمر السعدي/ الخليج 365

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (تابعة للبرلمان)، الإثنين، عن وجود مسعفين وطلبة جامعات وموظفين داخل مراكز توقيف استخبارات قيادة عمليات بغداد.

وبحسب بيان للمفوضية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن فرقها وجدت بأحد مراكز التوقيف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات.

وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى بـ"الإسراع في حسم قضاياهم جميعا".

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وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، في تقرير لها أن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي (16 عاما)، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر، أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية بغداد.

ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.