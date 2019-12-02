فلسطين عضوا في "تنفيذي" جمعية الدول الأعضاء بـ"الجنائية" الدولية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

انتخبت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، دولة فلسطين، عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إنه جرى انتخاب فلسطين بالإجماع، خلال اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في، مدينة لاهاي، بهولندا.

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وأوضح "المالكي" أن من مهام المكتب "الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، وحثّ الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بمهامها المناطة بها".

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.