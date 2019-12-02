وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الديوان الملكي اليوم , وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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