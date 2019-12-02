تعادل «أرسنال ليونجبرج».. وإنتر يتصدر «السيري أ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج أرسنال بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه نوريتش ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي أمس، بفضل ثنائية للجابوني بيار ايميريك أوبامينانج في المباراة الأولى للنادي تحت إشراف السويدي فريدي ليونجبرج.

وسجل هدفي نوريتش الفنلندي تييم بوكي وتود كانتويل.

وبات أرسنال في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات فقط هذا الموسم، سبعة تعادلات وثلاث هزائم، خلف شيفيلد السابع ومفاجأة الموسم بفارق الأهداف الذي خرج بالتعادل 1-1 أمام ضيفه ولفرهامبتون في مباراة أقيمت في الوقت ذاته.

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وفي إيطاليا، تصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري «السيري أ» بعد فوزه على سبال 2-1، وسجل هدفي الفائز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ورفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة وتقدم بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي تجنب هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلاً من مباراته وضيفه ساسوولو 2-2.

وتأخر يوفنتوس الذي افتتح له المدافع بونوتشي التسجيل في الشوط الأول، 1-2 في مستهل الشوط الثاني،لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلاً وتسبب بركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كما فاز ميلان على مضيفه بارما 1-0.