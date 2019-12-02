دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تطلق راوتر Hunter الذي يستهدف الألعاب بمميزات خاصة وسعر 64 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Honor مؤخراً عن راوتر الألعاب Hunter، الذي يأتي بميزة دعم التسارع في الألعاب، مع توجيه الإشارة لدعم الألعاب قيد التشغيل بآداء أفضل وإتصال ثابت، كما ينطلق جهاز الرواتر بسعر 64 دولار.

يتميز راوتر Hunter بتصميم يحاكي أجهزة mech، مع حواف حادة ولون رمادي، كما يدعم الراوتر مؤثرات بإضاءة LED محجوبة في إطار الراوتر، بميزة دعم 16 مليون لون في الإضاءة.

ويضم راوتر Hunter ثلاثة من شرائح band WiFi مع دعم نطاق ترددي 2.4GHz، وهوائيات مدمجة تدعم نطاق ترددي مزدوج 5GHz، كما تدعم الهوائيات الإنحناء بزاوية 30 درجة لدعم تغطية بكفاءة أفضل على المستوى الأفقي والرأسي.

أيضاً يأتي جهاز الراوتر بنمط خاص للألعاب بنطاق ترددي 5GHz يعمل على إستخدام هوائيات بشكل X، صممت خصيصاً لدعم الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن يدعم نمط الألعاب بشكل خاص في الرواتر إعطاء الأولوية بشكل خاص لتقوية الإشارة للهواتف الذكية، مع ضبط إعدادات الراوتر لمزامنة كلاً من النطاق الترددي 2.4GHz و5GHz في نفس الوقت، ايضاً يمكن للراوتر إدراك الألعاب قيد التشغيل ليعمل على الإنتقال بشكل تلقائي إلى WMM وATF للتأكد من دعم المستخدم بآداء سريع في الإتصال.

ويمكن لراوتر Hunter أن يدعم سرعة تصل إلى 5 جيجا بايت في الثانية، مع دعم 4 جيجا بايت في منافذ الإنترنت، أو 2100 ميجا بايت في الثانية في موجات الثلاثية لWi-Fi، ومن المقرر أن يتوفر راوتر الألعاب Hunter في الصين الآن بسعر 64 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Honor تطلق راوتر Hunter الذي يستهدف الألعاب بمميزات خاصة وسعر 64 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

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