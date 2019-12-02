دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X2 اليوم باللون الأخضر في السوق الصيني ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Realme اليوم عن إختيار جديد لهاتف Realme X2، حيث من المقرر أن يتوفر الهاتف باللون الأخضر أفوكادو للسوق الصيني الآن.

كانت Realme قد أطلقت هاتف Realme X2 في كلاً من أسواق أوروبا والصين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث توفر الهاتف بكلاً من ألوان الأبيض والأسود الصدفي، واليوم ينضم للإختيارات المتاحة من الألوان في السوق الصيني اللون الأخضر، كما تقدم هاتف realme X2 Pro باللون الأحمر أيضاً.

ولقد جاء هاتف Realme X2 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، والتي تميزت بجودة عرض Full HD بلس، كما شغلت الشاشة 91.9% من إطار الهاتف، ودعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

أيضاً يضم هاتف Realme X2 رقاقة معالج Snapdragon 730G مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما انطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة ColorOS 6.0.

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وفي الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme X2 بمستشعر Samsung GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة وفتحة عدسات f/2.25، أيضاً يضم الهاتف مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro عند 4سم.

كما يدعم الهاتف تقنية الذكاء الإصطناعي لإدارك المشهد عند التصوير، مع دعم Chrome، ونمط التصوير الليلي Super nightscape، ونمط خاص لمحترفي التصوير، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد أيضاً مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

هاتف Realme X2 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 مع شاحن بقدرة 30W، يدعم الشحن عبر منفذ USB C، وقد انطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 241 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Realme تقدم هاتف Realme X2 اليوم باللون الأخضر في السوق الصيني ظهر على التقنية بلا حدود.