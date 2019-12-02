شكرا لقرائتكم خبر عن مرور دبى تسير 135 دورية لتأمين فعاليات اليوم الوطنى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد سيف مهير المزروعى، مدير الإدارة العامة للمرور سعى شرطة دبى على توفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التى تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بمناسبة اليوم الوطنى الـ48 سيّرت أكثر من 135 دورية مرورية شملت دوريات مرورية ورقباء سير ومشاة بالإضافة إلى دوريات الإسناد بهدف للعمل على تحقيق السلامة على الطرق، وبث الطمأنينة فى نفوس مستخدميها.

وحسب موقع البيان الإماراتى، أوضح أن مرور دبى كثفت من تواجدها الميدانى عن طريق مشاركة جميع المرتب العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد، للوقوف على تأمين انسيابية حركة السير، وردع المخالفين، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات التى تقام على أرض الإمارة بالشكل الذي يناسب أهميتها.

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وأشار إلى توزيع 51 دورية مرورية و24 رقيب سير و50 دورية مشاة، و10 دوريات اسناد فى مناطق اختصاص ديرة وبردبي. فى كل من شوارع الثانى من ديسمبر، وجميرا، والصفوح، ومنطقة "جي بي آر"، ومنطقة لامير، ولاست إكزت بالإضافة إلى مناطق المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وفي شارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمان والمدينة الجامعية.

وناشد العميد سيف المزروعي، مستخدمي الطرق بعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظا على سلامتهم، وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة أو المسيئة خلال الاحتفال باليوم الوطنى، والاحتفال بهذا اليوم السعيد بطريقة سليمة معبرة عن حب الوطن.