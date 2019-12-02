شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة صيتة تنعى والدها متعب بن عبد العزيز ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الأميرة صيتة متعب بن عبد العزيز، والدها الأمير متعب بن عبد العزيز ، الذى أعلن الديوان الملكى السعودى قبل قليل وفاته عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

ونشرت الأميرة صيتة وهى الابنه الثانية للأمير متعب عبر حسابها بموقع تويتر فيديو يجمع الأمير متعب مع خادم الحرمين الشريفين السابق ، وقالت " وداعاً والدي ".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الأمير متعب بن عبد الله، غدا، الثلاثاء، من المسجد الحرام بعد صلاة العشاء في مكة المكرمة.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

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وجاء فى بيان الديوان الملكي اليوم الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية :

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.