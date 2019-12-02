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شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاء الملكى.. أمير الكويت يستقبل وليام دوق كامبريدج فى قصر بيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، الأمير وليام دوق كامبريدج فى قصر بيان، فى بدء زيارته الرسمية للكويت.
واحتفت الخارجية البريطانية، باستقبال أمير الكويت، للأمير وليام ونشرت عبر صفحتها بتويتر صورة من اللقاء وعلقت :"صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يستقبل صاحب السمو الملكى الأمير وليام في قصر بيان بمناسبة زيارته إلى الكويت.
الخارجية البريطانية
أمير الكويت والأمير وليام
وزار الأمير وليام محمية الجهراء الطبيعية صباح اليوم، وشاهد أنواع من الطيور المهاجرة، كما شارك فى تنظيف الشاطئ فى حملات ضد البلاستيك.
ووصل الأمير وليام إلى الكويت، أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام هى الأولى من نوعها ضمن جولة تشمل أيضا سلطنة عمان.
وكان في استقبال الأمير وليام، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتى، الشيخ علي جراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري، رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ورغم وصوله بالأمس، إلا أن البرنامج الرسمى بدأ اليوم الاثنين، وتأتى الزيارة في إطار احتفالات البلدين الصديقين بالذكرى الـ 120لتوقيع معاهدة الصداقة الكويتية - البريطانية.
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