شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور طفلة بعد مشاهدته لقطات عدم استطاعتها السلام عليه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن شاهد لقطات لها خلال محاولتها السلام عليه أثناء استقباله للأمير محمد بن سلمان ، ولى العهد المملكة العربية السعودية، زار الشيخ محمد بن زيد الطفلة عائشة.

وذكر موقع "الإمارات اليوم"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، زار الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام عليه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

وغرد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي على ذلك التصرف الإنساني الرائع، حيث قال مبارك اليافعى: "عندما تتجرد الإنسانية وتنعدم الرحمة وتتحجر القلوب عند البعض؛ نراها حاضرة عند سيدي بوخالد ليزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي عندما شاهد لها لقطه وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير"، وأضاف على :" يلومونا فحب عيال زايد محمد بن زايد يزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد ان شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام على سموه اثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان".